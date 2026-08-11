El Mundo

Grupos de derechos humanos demandan a Trump por sancionar a la Corte Penal Internacional

Human Rights Watch y tres organizaciones más demandaron a Donald Trump por sancionar a miembros de la Corte Penal Internacional

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Por AFP
La Corte Penal Internacional, ubicada en La Haya, toma medidas sin precedentes al solicitar órdenes de arresto contra altos cargos de Israel y Hamás por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Foto: Marina Riera/Human Rights Watch
La Corte Penal Internacional, ubicada en La Haya, toma medidas sin precedentes al solicitar órdenes de arresto contra altos cargos de Israel y Hamás por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Foto: Marina Riera/Human Rights Watch







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