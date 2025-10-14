El Mundo

Grandes medios de Estados Unidos rechazan normas del Pentágono que restringen cobertura: Hasta Fox News y otros conservadores se negaron

Grandes medios como ‘The New York Times’ y AFP rechazaron las nuevas normas del Pentágono que restringen el acceso de la prensa y podrían perder credenciales.

Por AFP
Fachada del diario The New York Times en Nueva York, señalado por Trump de “décadas de difamación intencionada”.
El departamento de Defensa restringió el acceso de los medios dentro del Pentágono. (ANGELA WEISS/AFP)







