El Mundo

Gobierno de Kast reconoce que Chile no logrará equilibrio fiscal prometido

Es un giro respecto de la promesa inicial de José Antonio Kast de reducir el gasto y equilibrar las cuentas fiscales.

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Por AFP
José Antonio Kast, pronuncia su discurso sobre el estado de la nación. (Foto de Francesco DEGASPERI / AFP)
José Antonio Kast, pronuncia su discurso sobre el estado de la nación. (Foto de Francesco DEGASPERI / AFP) (FRANCESCO DEGASPERI/AFP)







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