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A dos meses de iniciar gobierno en Chile, Kast sustituye a ministra de Seguridad por falta de resultados: ¿Qué pasa con su gestión?

Kast ganó la elección con la promesa de poner en marcha un gobierno de “emergencia” que combatiera con prioridad la delincuencia y migración irregular.

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Por AFP
José Antonio Kast destituyó a su ministra de Seguridad y a otra integrante del gabinete mientras enfrenta una caída en su popularidad vinculada a la falta de resultados rápidos en materia de criminalidad.
José Antonio Kast destituyó a su ministra de Seguridad y a otra integrante del gabinete mientras enfrenta una caída en su popularidad vinculada a la falta de resultados rápidos en materia de criminalidad. (JAVIER TORRES/AFP)







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