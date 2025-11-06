Francia eleva su guerra contra Shein y pide sanciones: ¿Por qué?

París, Francia. Francia instó este jueves a la Unión Europea a castigar a la plataforma de comercio en línea Shein por infringir “a todas luces” las normas del bloque.

El gobierno francés activó el miércoles un procedimiento para suspender la plataforma, muy criticada por la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, señaló no obstante que quieren “ir más lejos” y reclamó acciones de la UE contra esta empresa fundada en China y con sede en Singapur actualmente.

“La Comisión [Europea] ha iniciado algunas investigaciones, ahora debe acompañarlas de sanciones”, afirmó en la radio France Info.

En febrero de este año, la Comisión abrió una investigación sobre Shein, por sospechas de que no hace lo suficiente para prevenir la venta de productos ilegales.

En paralelo, Shein, que abrió el miércoles en París su primera tienda física permanente en el mundo, es objeto en Francia de una investigación judicial por la venta de muñecas de apariencia infantil con mensajes sexuales.

Las pesquisas, que también afectan a plataformas rivales como AliExpress, Temu, y Wish, se centran en la “difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad, accesibles a menores”.

En un primer comentario, la Comisión Europea dijo este jueves que se toma el caso “muy en serio” y que, si fuera necesario, tomaría medidas contra la plataforma.

“La venta de muñecas de carácter pedopornográfico es un motivo extremadamente inquietante. No queremos esos productos para nuestros conciudadanos europeos”, declaró Thomas Régnier, portavoz de la Comisión para Asuntos Digitales.

Barrot estimó que las normas sobre servicios y contenidos digitales comunitarias “no se respetan” y que la UE ha “dejado prosperar a las grandes plataformas cuyas normas son fijadas por multimillonarios chinos y estadounidenses”.

En su decisión del miércoles, las autoridades francesas dieron 48 horas a Shein para retirar los productos “prohibidos” antes de que el gobierno exija la suspensión del sitio web.

El presidente ejecutivo de Shein, Donald Tang, aseguró el “compromiso inquebrantable de respetar todas las leyes francesas”, en una carta enviada el miércoles por la noche a Serge Papin, ministro de Comercio.

Tang le propuso una reunión para presentar el “marco de cumplimiento” y “las medidas firmes e inmediatas” tomadas por el gigante del comercio electrónico, según una información del diario Le Parisien, que Shein confirmó este jueves a AFP.

La compañía ya anunció la suspensión en Francia de su “marketplace”, donde vendedores terceros pueden ofrecer sus productos en línea.

Francia impuso este año tres multas a Shein por un total de 191 millones de euros (219 millones de dólares), por incumplimiento de la legislación sobre “cookies”, promociones falsas, información engañosa y la no declaración de microfibras plásticas.