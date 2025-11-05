El Mundo

Shein abre su primera tienda en París bajo fuertes críticas y presencia policial

Marca enfrenta críticas por trabajo forzado, contaminación e investigación judicial por vender muñecas sexuales con apariencia infantil

Por AFP
Una mujer con una pancarta que dice "de la colonización a tu armario" durante una acción de activistas dentro de la primera tienda física del gigante asiático del comercio electrónico Shein, en su día de apertura en los grandes almacenes Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) de París, este 5 de noviembre. Fotografía:
Una mujer con una pancarta que dice "de la colonización a tu armario" durante una acción de activistas dentro de la primera tienda física del gigante asiático del comercio electrónico Shein, en su día de apertura en los grandes almacenes Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) de París, este 5 de noviembre. Fotografía: (DIMITAR DILKOFF/AFP)







