Economía

Ministro francés pide a la Unión Europea imponer sanciones contra la plataforma Shein

Francia pide a la UE sancionar a Shein por la venta de muñecas sexuales infantiles. La Comisión Europea investiga y el gigante chino suspende su marketplace

EscucharEscuchar
Por AFP
Tiendas chinas online bajo costo
Francia pide a la UE sancionar a Shein por la venta de muñecas sexuales infantiles. La Comisión Europea investiga y el gigante chino suspende su marketplace. (RODRIGO ARANGUA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SheinFranciaUnión Europea
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.