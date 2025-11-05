Economía

Francia inicia proceso para suspender operaciones de Shein por irregularidades

La fiscalía de París abrió investigaciones contra Shein, y también contra los minoristas en línea rivales AliExpress, Temu y Wish tras un escándalo provocado por la venta de muñecas sexuales en la plataforma

EscucharEscuchar
Por AFP
Shein
Francia busca suspender a Shein tras la apertura de su primera tienda en París. La plataforma enfrenta una investigación por vender muñecas sexuales infantiles. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FranciaShein
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.