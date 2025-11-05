El Mundo

Francia busca suspender la plataforma Shein tras escándalo de muñecas sexuales

Francia inicia un procedimiento para suspender Shein tras la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. La marca enfrenta multas y protestas.

EscucharEscuchar
Por AFP
Tres personas jóvenes sostienen bolsas blancas de Shein mientras están de pie en la calle, vistiendo ropa informal y zapatillas.
Frédéric Merlin, el director de la empresa SGM que opera BHV, compartió que Shein, “Tiene 25 millones de clientes en Francia”. (YUICHI YAMAZAKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SheinFrancia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.