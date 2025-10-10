El Mundo

Fiscalía pide prohibir salida del país a Dina Boluarte

La fiscalía peruana solicitó impedir que Dina Boluarte salga del país mientras es investigada por presunta corrupción y lavado de activos.

Por AFP
Peru's President Dina Boluarte speaks during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 22, 2025. (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP)
Expresidenta de Perú, Dina Boluarte. (FABRICE COFFRINI/AFP)







Dina BoluartePerú
