Fiscalía pide prohibir salida del país a Dina Boluarte

Lima, Perú. La fiscalía de Perú pidió este viernes a la justicia que prohíba a la expresidenta, Dina Boluarte, salir del país mientras es investigada por los delitos de negociación incompatible con su cargo y lavado de activos, informó el Ministerio Público.

El Congreso peruano destituyó esta madrugada a Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo, José Jerí.

En un comunicado, la fiscalía explicó que el pedido a la justicia “busca asegurar la presencia de Boluarte durante el desarrollo del proceso penal y prevenir una eventual fuga del territorio nacional”.

LEA MÁS: José Jerí asume presidencia de Perú tras vacancia de Dina Boluarte

La fiscalía solicitó 36 meses y 18 meses de prohibición de salida del país debido a dos casos en los que se investiga a Boluarte, uno por lavado de activos y otro por “negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”.

En la primera investigación, Boluarte fue asociada a un caso por lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, cuando fue candidata a la vicepresidencia junto con Pedro Castillo, quien fue electo por el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón.

Boluarte accedió a la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución y encarcelamiento de Castillo.

Según la fiscalía, Cerrón recibió “activos provenientes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro”.

En otro caso, Boluarte “se habría interesado en designar a funcionarios en el Seguro Social de Salud peruano y concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que la habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas”.

LEA MÁS: Sicarios atacan a banda durante un concierto en Lima y dejan cinco heridos

Las solicitudes deberán ser evaluada por un juez, quien programará una audiencia para que el fiscal fundamente la medida y la defensa de la exmandataria pueda responder, según la fiscalía.

Boluarte salió la madrugada de palacio de gobierno y permanece en su casa en Lima, según la prensa.