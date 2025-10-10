El Mundo

José Jerí asume presidencia de Perú tras vacancia de Dina Boluarte

El congresista José Jerí juró como presidente de Perú tras la vacancia de Dina Boluarte y promete un gobierno de transición y reconciliación nacional.

Por El Comercio / Perú / GDA
La presidenta de Perú, Dina Boluarte propuso debatir el restablecimiento de la pena de muerte para violadores de menores de edad, en respuesta a un reciente crimen que conmocionó al país. Foto: ALDAIR MEJIA / POOL / AFP
La expresidenta de Perú, Dina Boluarte. (ALDAIR MEJIA/AFP)







Dina BoluartePerúJosé Jerí
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

