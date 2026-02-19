El Mundo

Expríncipe Andrés, de ‘héroe’ de las Malvinas, ‘playboy’ e hijo preferido de la reina, a bochorno de la familia real

En su juventud fue uno de los solteros más codiciados y participó en la guerra de las Malvinas con 22 años, pero sus vínculos con el condenado por pederastia Jeffrey Epstein lo convirtieron en la vergüenza de la corona británica

EscucharEscuchar
Por AFP
La reina Isabel II (centro) saluda desde el balcón del Palacio de Buckingham, flanqueada por sus hijos, el príncipe Carlos, príncipe de Gales (izq.) y el príncipe Andrés, duque de York (der.), tras el desfile por el cumpleaños de la reina, "Trooping the Colour", en el centro de Londres el 15 de junio de 2013. La policía británica informó el 19 de febrero de 2026 que sus agentes registraban dos domicilios, uno en el este de Inglaterra y otro al oeste de Londres, tras la detención del expríncipe Andrés por sospecha de mala conducta en un cargo público. Nuevas revelaciones de la semana pasada parecen indicar que Andrés envió al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein documentos potencialmente confidenciales durante su periodo como enviado comercial del Reino Unido.
En junio de 2013 la reina Isabel II saludaba desde el balcón del Palacio de Buckingham, flanqueada por sus hijos, el príncipe Carlos, príncipe de Gales (izq.) y el príncipe Andrés, duque de York (der.). (CARL COURT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Príncipe AndrésEpsteinJeffrey EpsteinReino Unido
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.