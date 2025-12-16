El Mundo

Expresidente indultado por Trump en Estados Unidos niega intención de regreso a Honduras

El expresidente Juan Orlando Hernández rechazó volver a Honduras tras las acusaciones del gobierno de Xiomara Castro, que denuncia injerencia y un posible quiebre democrático.

EscucharEscuchar
Por AFP
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, brindó una conferencia sobre cambio climático en el 2021.
Desde hace varios días, Xiomara Castro denuncia un “golpe electoral” por la “injerencia” de Trump y la “manipulación” de resultados. (ANDY BUCHANAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juan Orlando HernándezHondurasDonald TrumpXiomara Castro
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.