El Mundo

Explosión en supermercado deja 23 muertos y 12 heridos en México

Entre los fallecidos por la explosión se encuentran menores de edad. Autoridades locales descartan que el incendio haya sido provocado. Esto es lo que se sabe.

EscucharEscuchar
Por AFP
Según las autoridades locales, la tragedia habría ocurrido tras la explosión de un transformador.
Según las autoridades locales, la tragedia habría ocurrido tras la explosión de un transformador. (Foto tomada de X. /Foto tomada de X.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ExplosiónMéxicoTragedia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.