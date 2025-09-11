El Mundo

Caos en Ciudad de México: Explosión de camión de gas dejó seis muertos y 90 heridos

Un camión que transportaba casi 50.000 litros de gas explotó en Iztapalapa, Ciudad de México

EscucharEscuchar
Por AFP
Bomberos y rescatistas trabajan entre vehículos calcinados tras la explosión de un camión de gas en Iztapalapa, Ciudad de México.
Bomberos y rescatistas trabajan entre vehículos calcinados tras la explosión de un camión de gas en Iztapalapa, Ciudad de México. (VALENTINA ALPIDE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ExplosiónCiudad de MéxicoMéxico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.