Economía

México propone aumento de aranceles a importaciones, incluyendo vehículos ligeros

México propone elevar aranceles a países sin acuerdo comercial, con China en la mira

EscucharEscuchar
Por AFP
En la imagen unos vehículos y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum
La medida, de hasta un 50%, busca proteger la industria nacional. (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoArancelesImportacionesEstados UnidosChinaVehículos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.