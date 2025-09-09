El Mundo

México pide a Estados Unidos la extradición de implicados en la desaparición de 43 estudiantes

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a Estados Unidos la extradición de dos presuntos responsables del caso Ayotzinapa, considerado una de las peores violaciones de derechos humanos en México, aún marcada por la impunidad.

EscucharEscuchar
Por AFP
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la ceremonia de inauguración de la Feria Aeroespacial México 2025 en la Base Aérea de Santa Lucía, cerca de la Ciudad de México, el 22 de abril anterior. Fotografía:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a Estados Unidos la extradición de dos presuntos implicados en el caso Ayotzinapa. (YURI CORTEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoEstados UnidosExtradiciónDesaparición
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.