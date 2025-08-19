El Mundo

Presidenta de México niega que haya acuerdo con DEA para proyecto conjunto contra narcotráfico

Objetivo del “Proyecto Portero” es desmantelar a los ‘guardianes’ de los carteles que controlan los corredores de contrabando en frontera común de México y Estados Unidos

Por AFP
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México: "Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del gobierno de Estados Unidos que no se haya preguntado al gobierno de México".







