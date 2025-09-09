Tragedia en México: Al menos 10 muertos en choque de tren y autobús

El choque entre un tren y un autobús en México dejó al menos 10 muertos y decenas de heridos, según informaron las autoridades locales.

Atlacomulco, México. Un tren embistió la mañana de este lunes a un autobús de pasajeros en Atlacomulco, Estado de México. El vehículo intentó cruzar la vía férrea y fue arrastrado varios metros. El accidente dejó al menos 10 personas muertas y 41 heridas.

Del total de fallecidos, siete eran mujeres y tres hombres. Dos de los cuerpos fueron localizados al remover el autobús.

Por otra parte, las autoridades de salud y emergencia registraron al menos 41 lesionados.

El autobús transportaba una cantidad de pasajeros aún no determinada.

Al sitio llegaron paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil y la Cruz Roja para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México iniciaron las diligencias, incluido el levantamiento de los cuerpos.

El Ayuntamiento de Atlacomulco lamentó la tragedia que enluta a la comunidad.

Por su parte, la empresa ferroviaria CPKC de México, a la que pertenece el tren, también lamentó el accidente y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. En un comunicado, la compañía responsabilizó al conductor del autobús por intentar cruzar la vía antes del paso de la locomotora.

