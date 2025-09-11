El Mundo

Explosión de un camión que transportaba gas deja 57 heridos en Ciudad de México

El vehículo estalló tras volcar en un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital mexicana

Por AFP
Explosión en México
Los bomberos mexicanos extinguen las llamas de un camión de gas que explotó en la Ciudad de México. (VALENTINA ALPIDE/AFP)







MéxicoExplosión
