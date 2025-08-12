Explosión en planta de acero en Pensilvania deja dos muertos y diez heridos
Diez personas fueron trasladadas a hospitales, una de ellas había sido reportada como desaparecida,
PorAFP.
Dos trabajadores murieron y diez resultaron heridos este lunes luego de las explosiones en una planta de acero en el estado de Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, informaron las autoridades y la empresa siderúrgica.
La explosión, que produjo una importante columna de humo negro, ocurrió en las “baterías de hornos de (carbón) de coque” donde trabajan a diario cerca de 1.300 personas, informó US Steel Clairton Coke Works, en un comunicado enviado a la AFP.
La empresa y la policía del condado de Allegheny informaron que dos personas fueron encontradas muertas.
Diez personas fueron trasladadas a hospitales, una de ellas había sido reportada como desaparecida, según las autoridades. La planta está ubicada a unos 25 kilómetros de la ciudad de Pittsburgh.
“Nuestra máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y el medio ambiente. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes para investigar la causa del incidente”, agregó el comunicado.
La empresa informó que el incidente ocurrió alrededor de las 11H00 locales (15H00 GMT) y que los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar.
“En momentos como este, los empleados de US Steel se unen para expresar su cariño, oraciones y apoyo a todos los afectados”, declaró en un comunicado David Burritt, director ejecutivo de la compañía.
Algunos medios estadounidenses informaron que había personas atrapadas bajo los escombros de la explosión.
