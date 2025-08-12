El Mundo

Explosión en planta de acero en Pensilvania deja dos muertos y diez heridos

Diez personas fueron trasladadas a hospitales, una de ellas había sido reportada como desaparecida,

Por AFP.

Dos trabajadores murieron y diez resultaron heridos este lunes luego de las explosiones en una planta de acero en el estado de Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, informaron las autoridades y la empresa siderúrgica.








ExplosiónFábrica de aceroPensilvania

