Este es el poder militar de la Fuerza Armada de Venezuela, según Maduro

Maduro dice que Venezuela cuenta con más de 8 millones de milicianos y reservistas, equivalente a un tercio de la población. Analistas consideran la cifra irreal.

Por AFP
Nicolás Maduro lidera ejercicios militares en Venezuela junto a efectivos de la FANB.
La Fuerza Armada venezolana mantiene una gran cantidad de efectivos y equipos variados, en medio de tensiones regionales y desafíos económicos. (AFP/AFP)







VenezuelaEstados UnidosNicolás MaduroDonald Trump
