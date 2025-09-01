El Mundo

Maduro acusa a Estados Unidos de apuntar 1.200 misiles contra Venezuela desde el Caribe

Denunció que ocho barcos militares estadounidenses y un submarino amenazan a Venezuela desde el Caribe. Washington afirma que el despliegue es parte de una operación contra el narcotráfico

Por AFP
El presidente de Venezuela, Nicolás Madura, gesticula mientras da un discurso público.
El presidente Nicolás Maduro advirtió que Venezuela está en “máxima preparación” tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. (Foto: Pedro MATTEY / AFP) (PEDRO MATTEY/AFP)







