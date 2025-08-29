Maduro a Estados Unidos: ‘No hay forma de que le entren a Venezuela’

Caracas, Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dijo el jueves que "no hay forma" de que Estados Unidos invada a Venezuela y llamó a sus ciudadanos a alistarse en las fuerzas militares, en medio de los anuncios de Washington de movilizar tropas al Caribe.

Estados Unidos anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.

La AFP divisó al destructor lanzamisiles USS Lake Erie en un puerto de entrada en el Pacífico al canal de Panamá.

La operación coincide con el aumento a $50 millones de la recompensa que ofrece Washington por la captura de Maduro y la declaratoria como terrorista de un supuesto cartel que lidera el mandatario venezolano.

"Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica… hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial“, dijo Maduro en un acto con militares.

“Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio”, siguió. "No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela“.

Maduro llamó a una segunda jornada de alistamiento este viernes y sábado en la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles con alta carga ideológica, para hacer frente a la posible amenaza.

El mandatario dijo que la Fuerza Armada cuenta con 4,5 millones de milicianos, aunque expertos ponen la cifra en duda.

‘Dudar es traición’

Bautizada como bolivariana por Chávez, la Fuerza Armada venezolana no oculta su politización. "¡Chávez vive!" es hoy su saludo oficial.

"Dudar es traición“, se leía en los escudos que portaban parte de los 1.000 efectivos que terminaron un curso de "operaciones especiales revolucionarias" y presentaron un simulacro ante Maduro.

"¡Honor, sacrificio, honor y revolución!“, lanzó el coronel Ramos Salazar, jefe del ejercicio. "Hoy mi comandante en Jefe, cuando somos asediados por el imperio más genocida en la historia de la humanidad, los Estados Unidos de Norteamérica, (...) los operadores especiales revolucionarios nos colocamos en la primera línea de batalla para defender la patria de Bolívar y Chávez“.

El ejercicio se realizó en un terreno descampado, según imágenes de la televisión oficial.

Maduro celebró además la coordinación de seguridad con Colombia, luego que el presidente Gustavo Petro ordenó la militarización de la zona del Catatumbo (noreste) con 25.000 soldados.

"Nuestra tierra la vigilamos, la preservamos y la cuidamos nosotros, venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y la soberanía“, expresó Maduro.

Destacó además que en medio de la coyuntura ha ganado "más apoyo internacional que nunca antes“.

Su embajador en Naciones Unidas, Samuel Moncada, envió una carta al secretario general Antonio Guterres en la que le pidió exhorte al gobierno de Estados Unidos a cesar de una vez por todas sus acciones hostiles y sus amenazas, y respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela.

La misiva denuncia "los más recientes y peligrosos desarrollos de la política de continuo hostigamiento del gobierno de Estados Unidos" contra su país.