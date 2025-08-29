El Mundo

Maduro a Estados Unidos: ‘No hay forma de que le entren a Venezuela’

Washington envía buques y tropas al Caribe sur; Maduro llama a 4,5 millones de milicianos a estar listos para defender la patria.

Por AFP

Caracas, Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dijo el jueves que "no hay forma" de que Estados Unidos invada a Venezuela y llamó a sus ciudadanos a alistarse en las fuerzas militares, en medio de los anuncios de Washington de movilizar tropas al Caribe.








AFP

AFP

