El Mundo

Nicolás Maduro propone ‘unir las fuerzas militares de Colombia y Venezuela’ en frontera

Venezolano aseguró haber planteado esta iniciativa directamente a su homólogo colombiano para pacificar “zona económica binacional”

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
De izquierda a derecha, los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro; respectivamente. Fotografía:
De izquierda a derecha, los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro; respectivamente. Fotografía: (El Tiempo Colombia/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicolás MaduroGustavo PetroVenezuelaColombiaFuerza Militar Unificada
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.