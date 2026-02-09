El Mundo

Estas son las condiciones que exige Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, para hablar sobre Clinton y Trump en caso de tráfico sexual

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, se negó el lunes a responder preguntas de un comité del Congreso de Estados Unidos.

Por AFP
Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, fue interrogada a puerta cerrada por el Congreso de Estados Unidos el 9 de febrero de 2026, aunque invocó su derecho a no responder preguntas.
Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, fue interrogada a puerta cerrada por el Congreso de Estados Unidos el 9 de febrero de 2026, aunque invocó su derecho a no responder preguntas. (HANDOUT/AFP)







