El Mundo

Estados Unidos confirma segundo caso de gusano barrenador, un parásito devastador para el ganado

Estados Unidos había erradicado el gusano barrenador en 1966, hasta un brote en el sur de Florida en el 2017

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Por AFP y Luis Enrique Brenes
Sequía Guanacaste
En Costa Rica también se han registrado casos de gusano barrenador en ganado y humanos. Imagen con fines ilustrativos: (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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