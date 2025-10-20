Economía

Productores mexicanos se vuelcan al mercado interno tras suspensión de ingreso de su ganado a Estados Unidos

Estados Unidos cerró la puerta a la exportación de ganado mexicano ante un brote de gusano barrenador

Por AFP
Ganadería, ganado, ganadería regenerativa
El gobierno estadounidense suspendió en julio el ingreso del ganado mexicano para evitar que la plaga del gusano barrenador llegue a ese país. (Shutterstock/Shutterstock)







