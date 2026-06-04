Economía

Gusano barrenador en Estados Unidos: confirman caso de temida plaga ganadera en Texas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos activó un plan de emergencia tras hallar un ternero infectado con gusano barrenador en Texas

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Por AFP
Sequía Guanacaste
Confirman un caso de gusano barrenador en Texas. La aparición de esta plaga letal para el ganado pone en alerta sanitaria a las autoridades de Estados Unidos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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