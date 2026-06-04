Gusano barrenador en Estados Unidos: confirman caso de temida plaga ganadera en Texas

Confirman un caso de gusano barrenador en Texas. La aparición de esta plaga letal para el ganado pone en alerta sanitaria a las autoridades de Estados Unidos.

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos informó este jueves de que se había detectado en un ternero del sur de Texas la mosca gusano barrenador del Nuevo Mundo, una peligrosa plaga del ganado cuyas larvas, que comen carne de seres vivos, pueden matar al ganado vacuno.

“Tenemos una detección positiva confirmada de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de tres semanas”, dijo Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, en una sesión informativa en la que señaló que ya estaba en marcha una “acción inmediata” para contener y erradicar el parásito.

Estados Unidos prohibió el comercio de ganado con México en el verano pasado tras informes de que se habían detectado reses positivas a la plaga, que había sido erradicada en Estados Unidos en 1966, hasta un brote en el sur de Florida en 2017, según el sitio web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.