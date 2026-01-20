El Mundo

Estados Unidos advierte a Europa que no use su mecanismo de defensa económica ante amenazas a Groenlandia

Trump amenaza con aplicar aranceles de hasta el 25 % a ocho países europeos que se oponen a su plan de tomar el territorio danés.

Por AFP
Reino Unido y siete países más aseguran que actuarán de forma coordinada frente a amenazas de aranceles vinculadas a Groenlandia.
Reino Unido y siete países más aseguran que actuarán de forma coordinada frente a amenazas de aranceles vinculadas a Groenlandia. (Canva/Canva)







