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Elecciones de medio mandato en Estados Unidos: ¿Puede la guerra con Irán hacerle perder el Congreso a Trump?

El Congreso de Estados Unidos se encamina a las elecciones de medio término en noviembre. Con esa fecha en el horizonte, surge la interrogante sobre cómo impactará en los votantes indecisos la guerra impulsada por Donald Trump contra Irán

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Por AFP
El Donald Trump señala mientras habla en Verst Logistics, el 11 de marzo de 2026, en Hebron, Kentucky.
El conflicto con Irán genera rechazo entre los votantes independientes de Estados Unidos. Un sondeo revela que el 60% se opone a la acción militar de Donald Trump. (JIM WATSON/AFP)







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