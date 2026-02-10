El Mundo

Republicanos temen perder el control del Congreso tras ataque de Trump a Bad Bunny y a los latinos

El ataque presidencial al espectáculo en español encendió alertas internas por el creciente rechazo hispano a Trump a meses de las elecciones legislativas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El desdén de Trump hacia Bad Bunny y la cultura latina reaviva temores republicanos por el voto hispano en las elecciones de noviembre.
El desdén de Trump hacia Bad Bunny y la cultura latina reaviva temores republicanos por el voto hispano en las elecciones de noviembre. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDonald TrumpBad BunnySuper Bowl
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.