¡Lo odió! Donald Trump dice que el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue ‘terrible’ y lanzó estas duras palabras al boricua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó fuertes críticas contra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por el artista puertorriqueño Bad Bunny, al que calificó como uno de los peores en la historia del evento.

En un mensaje publicado la noche de este domingo 8 de febrero, en su red social Truth Social, Trump aseguró que el show “no tiene sentido” y que, a su criterio, no representa los valores de éxito, creatividad ni excelencia que, según él, caracterizan a Estados Unidos.

Las palabras de Donald Trump contra el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl ya le dan la vuelta al mundo. AFP (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Además, el mandatario cuestionó el contenido artístico del espectáculo y señaló que no fue apropiado para audiencias infantiles que seguían la transmisión dentro y fuera del país.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo (Bad Bunny), y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo el espectáculo en todo Estados Unidos y en todo el mundo”, comentó Trump.

El exmandatario afirmó también que el espectáculo fue una “bofetada” para la imagen del país y sostuvo que, pese a lo que considera un mal desempeño artístico, recibirá buenas críticas de parte de medios de comunicación tradicionales, a los que volvió a descalificar.

“No hay nada inspirador en este desastre de show de medio tiempo y, véanlo, recibirá excelentes críticas de los medios de noticias falsas, porque no tienen ni idea de lo que está ocurriendo en el mundo real”, agregó.

En su mensaje, Trump aprovechó para reiterar afirmaciones sobre el desempeño económico del país y, de paso, criticó una reciente modificación en las reglas de saque inicial de la NFL, al considerar que debería ser eliminada.

Bad Bunny durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. AFP (JOSH EDELSON/AFP)

El show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los espacios televisivos más vistos a nivel mundial, suele generar reacciones divididas. Mientras algunos sectores celebraron la propuesta artística encabezada por Bad Bunny, otros, como Trump, manifestaron un rechazo frontal a la presentación.