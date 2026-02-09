Bad Bunny mencionó a Costa Rica en el Super Bowl con un fuerte mensaje que enfurecerá a Trump (video)

Bad Bunny cerró su histórico show de medio tiempo en el Super Bowl 2026 con un potente mensaje en el que menciona a Costa Rica y que, si fue visto por Donald Trump, sin dudas lo hará molestarse.

El show del boricua estaba lleno de expectativas más allá de lo artístico. Su voz crítica, especialmente desde que lanzó su album Debí tirar más fotos, hacía a muchos especular sobre si el Conejo Malo haría un posicionamiento social y político.

Además, cabe recordar que cuando se anunció su participación meses atrás, Trump despotricó contra el artista con hostiles palabras.

Y la noche de este domingo 8 de febrero el puertorriqueño estuvo más que a la altura del contexto. No solo reivindicó a su isla, Puerto Rico, sino también a los latinoamericanos, justo en el suelo donde tantos sufren la represión de las autoridades migratorias.

Hacia el final de su espectáculo, desfilaron varias banderas, encabezadas por la de Estados Unidos. Entonces, Bad Bunny tomó un balón de fútbol americano y pronunció la frase de orgullo patrio yanqui: “God bless America (Dios bendiga América)”.

Sin embargo, resignificó este enunciado, para dar a entender que América no es un país, sino todo un continente.

“God Bless America. O sea, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica” y así hasta enlistar todos los países del continente.