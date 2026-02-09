Bad Bunny enloquece al mundo en el show del Super Bowl (la sorpresa que dio impacta a cualquiera)

Probablemente, la mayoría de los estadounidenses vivía con fervor el partido entre Seahawks y Patriots; pero, en esta parte del mundo, las masas estaban atentas del Super Bowl para ver a Bad Bunny en el show de medio tiempo.

Con los ojos de cientos de millones encima, el artista puertorriqueño salió al escenario decidido a hacer historia. La canción que eligió para iniciar su ansiado espectáculo, en medio de una escenografía que emulaba un campo boricua, fue Tití me preguntó.

No es la primera vez que lo hacía, pues ya había participado como invitado especial en 2020, durante el show de Jennifer Lopez y Shakira. Sin embargo, hoy el Conejo Malo fue la estrella de la noche.

El artista fue recorriendo el singular escenario que exaltaba a su isla, con una bola de fútbol americano entre sus manos, con guiños al boxeo, los cocos y los raspados (o granizados, en Costa Rica).

Luego, como por arte de magia, apareció la popular Casita, donde se vio perrear a figuras como Karol G.

Toda la producción, que más parecía una película, estaba centrada en él, hasta que dio la mayor sorpresa que se pudo esperar. Muchos lo especularon y sucedió: apareció Lady Gaga y hasta la puso a bailar.

Lady Gaga apareció como invitada sorpresa en el show de Bad Bunny del Super Bowl. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Pero las gratas sorpresas no se quedaron ahí. Luego de que Benito cantara segmentos de varios de sus éxitos, apareció en un montículo Ricky Martin para interpretar un tema poderoso e incómodo para la ocasión.

El ídolo pop latino versionó Lo que le pasó a Hawaii, de Bad Bunny. La canción es una crítica a los procesos de gentrificación que expulsan a los habitantes originarios de Puerto Rico. En sus versos, el boricua pide que su isla no sea despojada por el poder estadounidense como le sucedió a Hawaii.

