Donald Trump: ‘No quiero un alto el fuego’ en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa a bordo del Air Force One, que despegó de West Palm Beach, Florida, el 15 de marzo de 2026, rumbo a la Base Conjunta Andrews, Maryland. El presidente Trump regresó a Washington D.C. el domingo tras un viaje de fin de semana a Florida. Nathan Howard/Getty Images/AFP

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó el viernes un acuerdo de alto el fuego con Irán, por considerar que Washington lleva ventaja en la guerra, que ya dura tres semanas.

“No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que el objetivo de Estados Unidos, al igual que el de Israel, era la “victoria” y añadió, a propósito de Irán: “Los estamos golpeando terriblemente fuerte. No creo que sea posible recibir golpes más fuertes”.

Trump cargó antes, a través de su plataforma Truth Social, contra sus aliados “cobardes” de la OTAN por su renuencia a participar en el esfuerzo para liberar el paso marítimo a través del estrecho de Ormuz.

“Sin Estados Unidos, LA OTAN ES UN TIGRE DE PAPEL. No quisieron sumarse a la batalla para detener a un Irán dotado del arma nuclear. Ahora que la batalla militar está GANADA, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que tienen que pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz”.

“¡COBARDES, LO RECORDAREMOS!”, añadió.

“Ninguna fuerza en la tierra puede derrotar a los marinos estadounidenses ni al ejército estadounidense”, insistió en un acto previo con cadetes de la Marina.

En los últimos tiempos, el presidente estadounidense ha multiplicado las declaraciones contradictorias sobre la duración potencial del conflicto, prometiendo a veces una salida muy cercana y estimando en otras ocasiones que el ejército estadounidense no tenía prisa por concluirlo.

Las últimas señales no apuntan a una conclusión rápida.

El ejército estadounidense desplegará de hecho tropas adicionales en Oriente Medio, pertenecientes al cuerpo de Marines, informaron el viernes medios estadounidenses, lo que podría presagiar una posible operación terrestre.

Estas informaciones aparecen mientras, según Axios, el presidente Trump y su administración contemplan apoderarse de la isla de Jark, desde donde sale alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán, con el fin de obligar a Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz, misión que podría confiarse a los Marines.

Los medios estadounidenses ya habían anunciado la semana pasada otro despliegue en Oriente Medio de tres buques y 2.500 Marines, provenientes de Japón.

El ejército estadounidense puede “neutralizar” la isla de Jark, un emplazamiento petrolero neurálgico, “en cualquier momento si el presidente Trump da la orden”, aseguró el viernes Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, en una declaración transmitida a la AFP.

El Washington Post informó además el miércoles de que el Pentágono deseaba solicitar, por mediación de la Casa Blanca, más de $200.000 millones al Congreso para financiar la guerra en Irán.