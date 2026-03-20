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Donald Trump: ‘No quiero un alto el fuego’ en Irán

Pentágono planea solicitar más de $200.000 millones al Congreso para financiar la guerra en Irán.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa a bordo del Air Force One, que despegó de West Palm Beach, Florida, el 15 de marzo de 2026, rumbo a la Base Conjunta Andrews, Maryland. El presidente Trump regresó a Washington D.C. el domingo tras un viaje de fin de semana a Florida. Nathan Howard/Getty Images/AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa a bordo del Air Force One, que despegó de West Palm Beach, Florida, el 15 de marzo de 2026, rumbo a la Base Conjunta Andrews, Maryland. El presidente Trump regresó a Washington D.C. el domingo tras un viaje de fin de semana a Florida. Nathan Howard/Getty Images/AFP (NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP)







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