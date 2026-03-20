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Editorial: El daño global de la guerra contra Irán

No es un conflicto mundial, pero sus consecuencias económicas y geopolíticas cada vez se extienden más. La resistencia iraní y la falta de un plan de salida claro de Israel y Estados Unidos multiplican los daños

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Por La Nación
Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente.
La masiva ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ha abierto una caja de Pandora en la región más inestable del planeta. (ATTA KENARE/AFP)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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