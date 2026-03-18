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Trump exige a aliados que lo ayuden con el estrecho de Ormuz mientras dice que ‘no los necesita’: ¿Qué pasa realmente?

Trump sugirió el miércoles que podría dejar solos a los aliados de Estados Unidos para que garanticen por su cuenta el libre paso por el estrecho de Ormuz.

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Por AFP
Una embarcación se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega por las aguas del Estrecho de Ormuz frente a la costa de Khasab.
Una embarcación se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega por las aguas del Estrecho de Ormuz frente a la costa de Khasab. (GIUSEPPE CACACE/AFP)







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