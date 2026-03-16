Economía

Joseph Stiglitz, nobel de Economía sobre Estados Unidos: Riesgo de estanflación es ‘bastante elevado’

Economista Joseph Stiglitz, cree que el presidente Donald Trump ‘ha destruido la confianza en Estados Unidos y en el dólar’.

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Por AFP
La guerra en Oriente Medio podría tener consecuencias económicas profundas para Estados Unidos. El economista Joseph Stiglitz, advierte que el país enfrenta un escenario especialmente delicado. (Rafael PACHECO GRANADOS)







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