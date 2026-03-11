Economía

Inflación en Estados Unidos se mantiene estable en febrero, en 2,4% interanual

El índice de precios en Estados Unidos mostró estabilidad en febrero, mientras los analistas observan con cautela el impacto que podría tener el conflicto en Medio Oriente sobre la inflación.

Por AFP
El índice de precios al consumidor en Estados Unidos se mantuvo sin cambios en febrero, con una inflación interanual de 2,4%, mientras los mercados siguen atentos al posible impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios de la energía.







