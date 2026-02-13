Economía

Inflación en Estados Unidos retrocede en enero a 2,4% interanual

La inflación en Estados Unidos bajó a 2,4% en enero, su nivel más bajo desde mayo de 2025, en una señal alentadora para los consumidores.

Por AFP
Personas comprando en un supermercado en Estados Unidos frente a refrigeradores con alimentos congelados.
La desaceleración de la inflación en Estados Unidos da un respiro a los hogares, aunque persisten aumentos en electricidad, gas y alimentos. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







