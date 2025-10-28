El poderoso huracán Melissa, ‘la tormenta del siglo’, toca tierra en Jamaica

Video cortesía de una cámara de seguridad de SeeJamaica muestra el puerto de Kingston el 28 de octubre de 2025, antes de la llegada del huracán Melissa.

Kingston. Jamaica sufre crecidas y vientos extremos este martes por la llegada inminente del poderoso huracán Melissa, que se aproxima al sur de la isla caribeña, donde las autoridades pidieron por última vez a la población que buscase refugio.

El huracán de categoría máxima, uno de los más potentes jamás registrados en el Atlántico y el más fuerte en golpear Jamaica, ha ido ganando velocidad al acercarse al país.

“Última oportunidad para proteger su vida”, dijo el centro estadounidense de huracanes (NHC), en su último boletín. “¡Esta es una situación extremadamente peligrosa y que pone en riesgo la vida! ¡Pónganse a cubierto ahora mismo!”, agregó.

Jamaica teme destrucción masiva por huracán Melissa

El NHC indicó que Melissa había alcanzado vientos máximos sostenidos de 295 km/h. Esa potencia supera la de algunos de los huracanes más devastadores de los últimos años, como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Siete muertes —tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana— ya se han atribuido al deterioro de las condiciones meteorológicas.

El primer ministro jamaicano, Andrew Holness, quiso ser honesto con la población sobre las consecuencias del huracán en las zonas más golpeadas. “No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir un huracán de categoría 5”, declaró el lunes.

“Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora”, afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial.

El NHC situó Melissa a unos 80 kilómetros al sursureste de Negril, una ciudad del oeste de la isla, en su último informe. Según el centro estadounidense, es probable que el huracán provoque inundaciones potencialmente mortales y numerosos deslizamientos de tierra, debido a marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales.

Un hombre desmantela partes de una instalación turística en la playa de Guama antes de la llegada del huracán Melissa cerca de Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025. (YAMIL LAGE/AFP)

Las autoridades se mostraron preocupadas porque muchos habitantes se negaban a acatar las órdenes de evacuación. El ministro de gobierno local, Desmond McKenzie, informó el lunes por la noche que muchos de los cerca de 880 refugios de la isla seguían vacíos.

“Jamaica, este no es el momento de ser valientes”, declaró McKenzie este martes. “Todavía hay una pequeña ventana de oportunidad (...) Veamos si podemos aprovecharla sabiamente”, añadió.

“Manténganse a salvo, Jamaica”, publicó en X el velocista olímpico Usain Bolt, una de las figuras más famosas del país.

Ishack Wilmot, que se refugió con su familia en Kingston, dijo a la AFP que por ahora estaban a salvo, pero que habían perdido el suministro de electricidad y agua durante la noche. “Los vientos son fuertes y racheados”, dijo. “Aunque estamos lejos del ojo, sigue siendo muy intenso y ruidoso”.

A cámara lenta

Se prevé que Melissa alcance el extremo oriental de Cuba el martes por la noche, después de azotar Jamaica. El Consejo de Defensa Nacional declaró la “fase de alarma” en las seis provincias del este: Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Camagüey, Granma y Las Tunas.

Las autoridades empezaron a evacuar a unas 650.000 personas en estas provincias, donde la población hace acopio de víveres y trata de asegurar con cuerdas los techos de sus hogares. Las clases y actividades laborales no esenciales fueron suspendidas.

Una mujer reacciona mientras los residentes son evacuados de Playa Siboney a lugares seguros antes de la llegada del huracán Melissa, en Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025. (YAMIL LAGE/AFP)

En Jamaica, la Cruz Roja, que ha distribuido agua potable y kits de higiene ante posibles interrupciones en los servicios, señaló que la “lentitud” de Melissa aumentaba la ansiedad. El huracán avanza a paso humano, lo que significa que hace temer una catástrofe en la isla tropical conocida por el turismo, Usain Bolt y el reggae.

“Uno esperaría que tal vez pase en cuatro horas, pero Melissa no parece ser así”, dijo a la AFP una portavoz de la Cruz Roja, Esther Pinnock.

Un canal de noticias meteorológicas muestra actualizaciones sobre el huracán Melissa mientras Billy Richardson, director de almacenamiento en Estados Unidos de Global Empowerment Mission, habla durante una entrevista con AFP. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Se pronosticaba hasta un metro de lluvia, con inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra también previstos en Haití, República Dominicana y Cuba. Los científicos afirman que el cambio climático causado por el ser humano ha intensificado las grandes tormentas, aumentando su frecuencia.

Calentamiento global

El meteorólogo Kerry Emanuel explicó que el calentamiento global está provocando que más tormentas se intensifiquen rápidamente, como ocurrió con Melissa, lo que eleva el riesgo de lluvias extremas.

“El agua mata a mucha más gente que el viento”, dijo a la AFP.

El último gran huracán que afectó a Jamaica fue Beryl, en julio de 2024, una tormenta anormalmente fuerte para esa época del año.

“El cambio climático provocado por el ser humano está empeorando todos los aspectos más graves del huracán Melissa”, señaló el científico climático Daniel Gilford.