El poderoso huracán Melissa, ‘la tormenta del siglo’, toca tierra en Jamaica

El primer ministro jamaicano, Andrew Holness, fue honesto con la población sobre las posibles consecuencias del huracán: ‘No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir un huracán de categoría 5′

Por AFP
Video cortesía de una cámara de seguridad de SeeJamaica muestra el puerto de Kingston el 28 de octubre de 2025, antes de la llegada prevista del huracán Melissa el martes. La tormenta de categoría 5, que podría ser la más violenta registrada en Jamaica, avanza lentamente por el Caribe y ya se le atribuyen tres muertes en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana.
Video cortesía de una cámara de seguridad de SeeJamaica muestra el puerto de Kingston el 28 de octubre de 2025, antes de la llegada del huracán Melissa. (HANDOUT/AFP)







