El Mundo

El Louvre toma medidas drásticas: así se protegerá tras el hurto de $102 millones

Tras el millonario robo en el Louvre, la ministra de Cultura francesa afirmó que “dispositivos antiintrusión” se instalaran alrededor del Louvre este año. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por AFP
La gente hace cola en el patio de la pirámide del Louvre momentos antes del anuncio de que el museo permanecerá cerrado por segundo día consecutivo después de que los ladrones robaran las joyas de la corona del museo en París un día antes, en París el 20 de octubre de 2025.
La gente hace cola en el patio de la pirámide del Louvre momentos antes del anuncio de que el museo permanecerá cerrado por segundo día consecutivo después de que los ladrones robaran las joyas de la corona del museo en París un día antes, en París el 20 de octubre de 2025. (JULIEN DE ROSA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LouvreFranciaParís
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.