El Louvre toma medidas drásticas: así se protegerá tras el hurto de $102 millones

La gente hace cola en el patio de la pirámide del Louvre momentos antes del anuncio de que el museo permanecerá cerrado por segundo día consecutivo después de que los ladrones robaran las joyas de la corona del museo en París un día antes, en París el 20 de octubre de 2025.

París, Francia. La ministra de Cultura de Francia anunció este viernes que se instalarán “dispositivos antiintrusión” alrededor del Louvre antes de fin de año, después de que el gran hurto en el famoso museo reavivara el debate sobre su seguridad.

El anuncio se produce después del mediático robo del 19 de octubre, en el que cuatro ladrones se introdujeron en el museo después de estacionar un camión con una plataforma elevadora debajo de una ventana.

Dos de los maleantes forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían joyas por un valor estimado de 102 millones de dólares y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices.

LEA MÁS: Robo en el Louvre: controversia por campaña publicitaria del montacargas usado en el atraco

La ministra de la Cultura, Rachida Dati, leyó el viernes un informe preliminar sobre los sistemas de seguridad del museo y afirmó que era necesario tomar medidas urgentes para abordar la situación.

“Durante más de 20 años, se ha subestimado de forma crónica el riesgo de intrusión y robo” en el Louvre, declaró en la cadena TF1. “No podemos seguir así”, insistió.

El informe citaba equipos de seguridad inadecuados y protocolos de respuesta ante intrusiones “completamente obsoletos”, añadió.

La directora del Louvre, Laurence des Cars, afirmó la semana pasada que las cámaras de seguridad no cubrían adecuadamente el punto de entrada de los ladrones, ya que la única instalada estaba orientada en dirección opuesta al balcón por el que entraron.

Dati afirmó que los sistemas de seguridad internos del museo funcionaron correctamente el día del robo, pero también advirtió de “graves fallos de seguridad” en el exterior del edificio.

Para subsanar algunas de estas deficiencias, se instalarían dispositivos “antiintrusión” antes de finales de año, afirmó, sin dar más detalles sobre cuáles serían exactamente estos dispositivos.

La policía francesa detuvo hasta ahora a siete sospechosos relacionados con el robo. Dos de ellos fueron acusadas de hurto y conspiración criminal.

LEA MÁS: Museo del Louvre reabre sus puertas tres días después de robo de ocho joyas

Entre las piezas que se llevaron los ladrones destacan una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.