El Mundo

Museo del Louvre reabre sus puertas tres días después de robo de ocho joyas

Policía francesa sigue buscando al grupo de cuatro sospechosos que perpetró el atraco el domingo. Ocho joyas robadas fueron valoradas en más de $100 millones

Por AFP
Estas son las joyas valoradas en más de $100 millones que se robaron en el museo del Louvre







LouvreRobo de joyasParísFranciaMuseo del Louvre
