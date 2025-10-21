El Mundo

Joyas robadas en el Louvre fueron valoradas en más de $100 millones

Procuradora Laure Beccuau hizo la estimación este martes, dos días después del robo

Por AFP
Agentes de la policía francesa se sitúan frente al Museo del Louvre tras un robo, en París, el 19 de octubre de 2025. Los ladrones irrumpieron en el Louvre y huyeron con joyas la mañana del 19 de octubre de 2025, dijo una fuente cercana al caso, añadiendo que su valor aún estaba siendo evaluado.
Agentes de la policía francesa se situaron el domingo frente al Museo del Louvre, tras un robo el 19 de octubre del 2025. Foto: (DIMITAR DILKOFF/AFP)







