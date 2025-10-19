Estas son las joyas históricas que los ladrones se llevaron del Louvre en solo siete minutos

Un grupo de ladrones armados ingresó al Museo del Louvre en París en cuestión de minutos y robó ocho piezas de joyería consideradas tesoros del patrimonio francés. El robo ocurrió a plena luz del día, en un operativo que duró apenas siete minutos.

Los delincuentes violentaron dos vitrinas de alta seguridad ubicadas en la Galería de Apollon, la sección donde se exhiben las joyas de la corona francesa.

“Dos vitrinas de alta seguridad fueron atacadas y ocho objetos de inestimable valor patrimonial fueron robados”, indicó el comunicado del Ministerio de Cultura.

Ladrones robaron ocho joyas históricas del Louvre, incluyendo piezas únicas de Napoleón y la emperatriz Eugenia. (DIMITAR DILKOFF/AFP)

Entre las piezas sustraídas figura un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón Bonaparte regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa. También fue robada la diadema de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.

El grupo, conformado por cuatro individuos, ingresó al museo poco después de su apertura, entre las 9:30 a. m. y 9:40 a. m. Para llegar hasta el objetivo utilizaron una escalera extensible eléctrica, similar a las empleadas para subir muebles a edificios.

La corona del siglo XIX de la emperatriz Eugenia fue encontrada rota cerca del museo después del robo. Esta pieza estaba decorada con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, además de águilas doradas como emblemas.

Además de las piezas mencionadas, también desaparecieron:

Un collar de zafiros que perteneció a la reina María Amelia y a la reina Hortensia .

que perteneció a y a . Un par de pendientes de esmeraldas que usó la emperatriz María Luisa.

La acción delictiva forzó el cierre temporal del museo, que el año anterior recibió a más de nueve millones de visitantes. La Dirección del Louvre informó que suspendió las visitas para preservar pistas clave para la investigación.

Un equipo de 60 investigadores se encuentra a cargo del caso. Las autoridades temen que las joyas sean desmontadas para extraer gemas y metales preciosos, ya que por su alto valor histórico resultan invendibles en el mercado legal.

Este incidente se suma a una serie de robos en museos franceses. El mes pasado, un grupo de delincuentes se llevó muestras de oro del Museo de Historia Natural de París. En otro caso reciente, tres piezas de porcelana fueron robadas del Museo de Limoges.

Aunque se han registrado hurtos anteriores en el Louvre, como la desaparición de un cuadro de Camille Corot en 1998 o el histórico robo de la Mona Lisa en 1911, estos han sido poco frecuentes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.