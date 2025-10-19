El Mundo

Estas son las joyas históricas que los ladrones se llevaron del Louvre en solo siete minutos

Ocho joyas de la corona francesa fueron robadas del Louvre este domingo

Por AFP
Ladrones robaron ocho joyas históricas del Louvre, incluyendo piezas únicas de Napoleón y la emperatriz Eugenia.
Ladrones robaron ocho joyas históricas del Louvre, incluyendo piezas únicas de Napoleón y la emperatriz Eugenia. (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)







