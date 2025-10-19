El Mundo

Robo en el Louvre de París: ladrones sustraen joyas de ‘valor inestimable’

Varios museos franceses han sido recientemente objeto de robos y hurtos, lo que ha puesto de manifiesto posibles fallos en los sistemas de protección y vigilancia

Por AFP
Policías franceses permanecen frente al Museo del Louvre tras un robo, en París, el 19 de octubre de 2025. Un grupo de ladrones irrumpió en el Louvre y huyó con joyas la mañana del 19 de octubre de 2025, informó una fuente cercana al caso, agregando que su valor aún estaba siendo evaluado. Una fuente policial indicó que un número no determinado de delincuentes llegó en una motocicleta, armados con pequeñas sierras eléctricas, y utilizaron un montacargas para acceder a la sala que habían elegido como objetivo.
