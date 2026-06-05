El Mundo

‘El gobierno de Nicaragua secuestró el cuerpo de mi padre aún después de muerto’, dice hija de líder indígena Brooklyn Rivera

Tininiska Rivera conversó con ‘La Nación’ sobre la muerte de su padre, el líder indígena miskito Brooklyn Rivera, quien falleció como prisionero político en Nicaragua.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
EXCLUSIVAS DE LA NACIÓN.
El líder indígena Brooklyn Rivera falleció la noche del 30 de mayo de 2026. Su muerte alzó preocupaciones a nivel internacional sobre las condiciones que impone el régimen nicaragüense a los presos políticos. (Tininiska Rivera/Cortesía)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de Revista Dominical desde 2023. Escribe sobre cultura y derechos humanos y ambientales. Licenciada en Comunicación Estratégica y bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.

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