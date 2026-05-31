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Muerte de Brooklyn Rivera: Nicaragua suma siete presos políticos fallecidos y seis desaparecidos

Con la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, ya son siete los presos políticos fallecidos bajo custodia del régimen de Daniel Ortega desde 2019.

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Por Yucsiany Salazar
Opositores y organización de derechos humanos alertan sobre las precarias condiciones de detención en Nicaragua, donde ya se registran siete presos políticos fallecidos bajo custodia estatal desde 2019. (CESAR PEREZ/AFP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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