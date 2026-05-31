El Mundo

Nicaragua admite estado crítico del líder opositor Brooklyn Rivera, en medio de versiones sobre su fallecimiento

El gobierno de Nicaragua confirmó que el líder indígena Brooklyn Rivera permanece en condición crítica, mientras medios locales reportan su posible muerte y versiones de su familia.

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Por AFP , Europa Press , y Yucsiany Salazar
sta fotografía distribuida el 27 de mayo de 2026 por el medio oficial El 19 Digital muestra al preso político indígena Brooklyn Rivera acostado en una cama del hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua; él está preso desde 2023.
Esta fotografía, distribuida el 27 de mayo de 2026 por el medio oficial El 19 Digital, muestra al preso político indígena Brooklyn Rivera acostado en una cama del hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua; él está preso desde 2023. (HANDOUT/AFP)







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Yucsiany Salazar Serrano

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Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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